Moeder vermoordt zoon (11) met bijl tijdens zijn slaap en valt dan dochter (14) aan

Een moeder heeft in Seraing zaterdagnacht haar elfjarige zoon om het leven gebracht met een bijl terwijl hij aan het slapen was. Dat schrijven verschillende Franstalige media.

Nadat de vrouw haar zoon had gedood, heeft ze geprobeerd om haar veertienjarige dochter aan te vallen. Het meisje bleef ongedeerd, maar verkeert wel in shock. Ze is opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Luik.

Alain Mathot, burgemeester van Seraing, bevestigt dat de gerechtelijke politie een onderzoek heeft geopend. De vrouw is intussen aangehouden. Het zou gaan om een alleenstaande moeder.