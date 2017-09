Guardiola: “We mogen blij zijn dat De Bruyne bij ons in de ploeg staat”

Kevin De Bruyne had zaterdag een ruim aandeel in de 5-0-zege van Manchester City in de topper tegen Liverpool. The Reds waren beter aan de partij begonnen, maar De Bruyne zorgde met twee prachtige assists voor een ommezwaai. Coach Pep Guardiola spaarde achteraf zijn lof voor de Rode Duivel niet.

“Kevin heeft de kwaliteit en het doorzettingsvermogen. Hij is intelligent en pikt alles snel op”, stak Guardiola van wal. “Hij strooit in het rond met passes, hij is snel en ziet ruimtes waar anderen die niet zien. Hij is goed met de bal aan zijn voet en vindt de ruimte. Hij is een complete speler en we mogen blij zijn dat hij voor ons speelt. Ik ben zo blij met zijn prestatie, en niet alleen vandaag.”

Complimentjes die kunnen tellen.