Koppels onthullen hoe het écht is om in een open relatie te zitten: “Jaloezie is niet de grootste uitdaging”

Op de app Whisper, waarop mensen anoniem hun diepste zielenroerselen kunnen delen, hebben koppels onthuld hoe het écht is om in een open relatie te zitten. Koppels in een open relatie kiezen ervoor om niet monogaam door het leven te gaan: voor hen is ‘trouw’ een rekbaar begrip.

“In een open relatie zitten is lastiger dan ik dacht. Mensen worden altijd kwaad als ik hen erover vertel. Ik ben gestopt met het proberen uit te leggen.”

“Je zou denken dat jaloezie de grootste uitdaging is in een open relatie. Maar eigenlijk is dat luisteren naar hoe iemand je dierbare partner fout behandeld heeft.”

“Ik voel me echt slecht voor mijn vriend. Onze open relatie is makkelijk voor mij, maar zo moeilijk voor hem. Ik zeg veel dates af omdat hij thuis alleen zit.”

“Het is moeilijk om in een open relatie te zitten met een man, en een vrouw te vinden die geïnteresseerd is. Want het is niet voor een trio. Het is gewoon voor mezelf.”

“Dat gênante moment wanneer je meer babbelt met je friend with benefits dan met je eigen vriend. Bedankt, open relatie, om me te tonen waar alle problemen liggen.”

“Ik vind het leuk dat mijn vrouw en ik een open relatie hebben, maar heb het gehad met losse scharrels. Ik wil een vriendin die net als mijn vrouw bij mij blijft. First world problems.”

“In een open relatie zitten is veel moeilijker dan ik had verwacht. Ik heb het vooral moeilijk met communiceren.”

“Een vrouw vinden die het oké vindt om een open relatie aan te gaan, is moeilijker dan ik dacht.”

“Het is moeilijk, maar uiteindelijk maakt het me wel gelukkig en zou ik niet willen veranderen. Maar het betekent niet dat ik immuun ben voor relatieproblemen.”

