Universiteit raadt studenten aan om meer te masturberen, maar de reden doet stof opwaaien

Een Amerikaanse universiteit doet stof opwaaien doordat het haar studenten aanspoorde meer te masturberen. Niet voor het plezier, maar om een andere reden die veel wenkbrauwen doet fronsen.

De discussie begon toen een student van de Rochester Institute of Technology, een universiteit in New York, een foto op Twitter postte van een slide waarop geïnsinueerd werd dat masturbatie aanrandingen zou kunnen helpen voorkomen. De student uitte zijn verontwaardiging in een tweet, die massaal gedeeld werd en bijval kreeg.

“Holy fuck, blijkbaar leert mijn school de eerstejaars aan hoe niet te verkrachten”, schreef Twitteraar Peachum twee weken geleden toen hij de foto van de slide online zette. Op die slide staat ‘Think of Roo!’, waarbij ROO een letterwoord is voor ‘rub one out’ of ‘masturbeer’. Daaronder staat ‘Zelfbevrediging kan aanranding voorkomen’.

Holy fuck, apparently my college revamped their freshman orientation to teach about how to not rape. I just, holy fuck pic.twitter.com/kp7iDnvLnD — Peachum (@BunLordPeachum) 24 augustus 2017

De tweet werd meer dan 6.000 keer geretweet en lokte massale verontwaardiging uit.

“Wat is er aan de hand op de scholen vandaag? Masturbatie voorkomt aanranding? Echt?”, schrijft iemand.

What the absolute fuck is going on in colleges and Unis these days? Masturbation prevents rape? Really? — Stark Source (@Stark_Source) 26 augustus 2017

‘Het idee dat een kamer vol volwassenen of ten minste één volwassene dit bedacht heeft en dacht dat het wel oké was, slaat mij met verstomming”, zegt iemand anders.

The idea that a board room of full-grown adults or at least one full grown adult came up with this and thought it was OK blows my mind. — Slant16Gamer (G-Zus) (@Slant16Gamer) 25 augustus 2017

Deze week reageerde Lane-Williams op de hetze, als directeur van het Centrum voor Vrouwen- en Genderstudies van de universiteit. “We hebben op geen enkel moment gezegd dat masturbatie aanranding kan voorkomen. We waren bezig over situaties waarin iemand seks zou willen, maar zijn partner geen zin heeft, en over welke opties er dan waren om niet seksueel gefrustreerd achter te blijven.”

Ook universiteitshoofd David Munson bood zijn verontschuldigingen aan aan iedereen die zich beledigd voelde door de slide.