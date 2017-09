Doelman Stroobants stopt strafschop diep in blessuretijd

Virton - Na twee speeldagen behoudt Heist het maximum. Na de zege vorige week tegen Oosterzonen moest nu Virton voor de bijl. Al scheelde het geen haar, want diep in blessuretijd stopte doelman Niels Stroobants een strafschop.

Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor de Heistenaren. De ploeg speelde slap in het eerste half uur en de 1-0 op het kwartier van Muratovic was terecht. Wel slordigend verdedigend werk bij die tegengoal. In het zicht van de rust kwamen de bezoekers opzetten. Een poging van Bounou vloog over, een schot van Troonbeeckx werd geblokt.

Na de rust werd Heist de betere ploeg. Ventose kwam in de plaats van Orye en de gasten begonnen beter te draaien en hadden aanvallend nu meer in de pap te brokken. Vrij vroeg in de tweede helft stond het al gelijk. Na een hoekschop werd Webers neergetrokken. De kapitein zette de elfmeter zelf om. Een kwartier later maakte Webers er 1-2 van. Uit de lucht pakte hij een bal op de slof, laag in de hoek en binnen.

Het slotkwartier was vooral spannend. De bezoekers verzuimden de 1-3 te scoren op kansen van Webers en Ventose. Spanning troef met in blessuretijd een fout van Stroobants in de grote rechthoek. Lazaar trapte, maar de Heistse keeper haalde de bal mooi uit de hoek. Dolle vreugde in het bezoekende kamp om drie fel bevochten punten.