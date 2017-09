Doelman Van Den Noortgaete moet in slotminuten buigen voor Jari Breugelmans

Dessel - Het heeft heel wat moeite gekost, maar in de slotminuten kon Dessel het laken meer dan verdiend naar zich toetrekken na een doelpunt van Jari Breugelmans, die ook een assist afleverde voor de Desselse 1-0-ruststand.

Dessel was voor rust heer en meester, maar een gebrek aan efficiëntie en een attente bezoekende doelman Kevin Van Den Noortgaete was er de oorzaak van dat Dessel slechts met een krappe voorsprong ging rusten. Open kansen waren er voor een inkoppende Vansimpsen, telkens op aangeven van Janssens, maar hij richtte slecht of hij raakte niet voorbij een sterk keepende bezoekende goalie. Ook Breugelmans en Remen kwamen niet tot scoren. Bij Aalst noteerden we geen enkele doelkans.

Ook na rust toonde de thuisploeg zich gevaarlijke maar alweer stond de bezoekende doelman paraat op alweer een kopbal van Vansimpsen. De thuisploeg liet het op een gegeven moment wat hangen waardoor de Ajuinen iets beter in de match kwam. Het eerste bezoekende gevaar kwam er even voor het uur, maar Mitu trapte over. Aan de overzijde stuitte de ingevallen Leo Njengo op - jawel - het bezoekende sluitstuk.

Dessel leek het deksel op de neus te krijgen toen het na een counter 1-1 werd langs spits De Rock. Wat later mocht de thuisploeg niet mopperen toen Ofori de oprukkende Mitu van de bal hield in de strafschopzone, maar de ref liet begaan. In een spannende slotfase kan Breugelmans na een afvallende bal met een licht afgeweken schot uiteindelijk Dessel naar een meer dan verdiende eerste zege loodsen.

Scheidsrechter: Jonas Timmersmans.

Doelpunten: 34’ Janssens 1-0, 77’ De Rock 1-1, 85’ Breugelmans 2-1.

Gele kaarten: Lenaerts, Janssens, Verstraeten, Mitu, Tilburgs.

Dessel: Kustermans, Smet, Remen, Lenaerts, Ofori, Tilburgs, Janssens, Gerits, Breugelmans, Yagan (71’ Njengo), Vansimspen.

Aalst: Van Den Noortgaete, Verstraeten, Geenens, Gyselinck, Mertens (46’ De Man), De Coninck, Marmitte (70’ Bangoura), Yala-Lusala (83’ Ntika), Diarra, Mitu, De Rock.