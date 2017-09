Fietser (22) overleden na aanrijding: autobestuurder was onder invloed van alcohol en drugs

In Ertvelde, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Evergem, is afgelopen nacht een 22-jarige fietser overleden na een aanrijding door een auto. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De dader kon in de loop van de ochtend opgepakt worden. Hij was onder invloed van alcohol en drugs, zo bevestigt het Gentse parket.

Het ongeval, waarbij een auto is ingereden op een fietsster, vond rond 3.30 uur plaats in de Vaartstraat-West, zo bevestigt Sarah Demeyer van het Gentse parket. “Een meisje van 22 afkomstig uit Evergem, kwam daarbij om het leven.

De autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar kon in de loop van de ochtend worden gearresteerd. Het gaat om een man van 39, eveneens afkomstig uit Evergem. Hij zal in de loop van de dag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding”, aldus Demeyer. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs, aldus het parket. “Al is het nog niet duidelijk of dat de oorzaak van het ongeval was.”

Het parket stelde ook een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Tweede drama Het is het tweede dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf op amper twee dagen tijd. Vrijdagnacht werd een 18-jarige jongen nog van de weg gemaaid in Vosselaar. De man was dronken en ging zich enkele uren later zelf aangeven bij de politie.