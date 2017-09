Luchthaven Frankfurt tijdelijk ontruimd nadat man met bom dreigt

De luchthaven van het Duitse Frankfurt is zaterdagavond een tijdje ontruimd geweest nadat een man had gedreigd om een bom te laten ontploffen. Dat laat de politie weten in een mededeling. De man werd opgepakt door de federale politie.

Na 90 minuten werd het ontruimde deel van Terminal 1 alsook de verbinding met het treinstation opnieuw vrijgegeven.

In de bagage van de man werden computeronderdelen en een kleine gasfles gevonden. Hij was al gekend door de politiediensten, aldus nog de mededeling. Hij was in het verleden al betrokken bij soortgelijke incidenten en is nu naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.