Keniaanse loopt als allereerste vrouw ooit buiten de piste 10 km onder het halfuur

Joyciline Jepkosgei heeft zaterdag in Praag haar eigen wereldrecord op de 10 km op de weg scherper gesteld. De Keniaanse klokte 29:43 in de Tsjechische hoofdstad en wordt zo de eerste vrouw ooit die buiten de piste onder het halfuur duikt. Op de piste deden zeven vrouwen haar dat al voor.

Dat Jepkosgei het wereldrecord in de benen had, was al eerder duidelijk. Het vorige record zette de 23-jarige topatlete tijdens een halve marathon neer. Ook op die afstand is ze sindsdien wereldrecordhoudster met haar tijd van 1u04’52”.