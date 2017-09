Mechelse op wereldreis zwaargewond in Colombia: aanrijdende motorrijder pleegt vluchtmisdrijf

Mechelen - De Vlaamse ­Siegrun M., afkomstig uit Muizen bij Mechelen, is dinsdag zwaargewond geraakt na een ongeval in San Gil in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Volgens de plaatselijke pers werd de vrouw aangereden door een motor, die ­nadien vluchtmisdrijf pleegde.

Siegrun M. werd met een zware hoofdwonde over­gebracht naar het ­ziekenhuis. De vrouw was bezig aan een grote wereldreis en kwam net van Fort ­Lauderdale in de ­Verenigde Staten.

“Ze kan zich niets herinneren van het ongeval, alleen dat ze wakker werd in het ziekenhuis”, vertelt haar broer Erik aan Het Laatste Nieuws. “Ze raakte door de klap buiten bewustzijn en verloor veel bloed, maar uit een scan is intussen gebleken dat er geen hersenschade is. Ze heeft wel een zware hersenschudding. Vandaag heb ik het bericht gekregen dat ze het ziekenhuis heeft mogen verlaten.”

De dader pleegde eerst vluchtmisdrijf, maar zou zich nadien toch gemeld hebben bij de autoriteiten.