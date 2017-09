Real Madrid moet Karim Benzema missen tegen Apoel Nicosia

Real-aanvaller Karim Benzema is zaterdag geblesseerd uitgevallen bij het 1-1 gelijkspel tegen Levante in de Spaanse Primera Division. Hij liep een verrekking op in de rechterdij, zo liet zijn coach Zinédine Zidane weten. Hoe lang de Fransman buiten strijd is, moet nog blijken.

“Hij heeft een verrekking achteraan de dij en ik hoop dat het niet te ernstig is”, aldus Zidane zaterdag op de persconferentie na de wedstrijd. Benzema kwam middenin de eerste helft naar de kant voor verzorging en hoopte nadien nog verder te kunnen, maar dat bleek onmogelijk. Gareth Bale kwam hem vervangen bij een 1-0 voorsprong.

Foto: Photo News

Ondertussen bevestigde Real Madrid de blessure al in een mededeling, zonder de precieze revalidatieduur mee te geven. Zidane gaat er ondertussen van uit dat Benzema minstens een week out is. “Volgend weekend spelen op Sociedad wordt moeilijk, we zullen een andere oplossing moeten vinden.” Ook de confrontatie met het Apoel Nicosia van onze landgenoot Igor De Camargo van woensdag in de Champions moet Benzema in dat geval overslaan.