Burgemeester weigert kandidaten ‘Blind Getrouwd’ te huwen

Brussel - Olivier Maingain (DéFI), de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, weigert om twee kandidaten van de Franstalige versie van ‘Blind Getrouwd’ te huwen. Het programma wordt vanaf dinsdag uitgezonden op RTL.

Olivier Maingain bevestigt het nieuws van Sudpresse. “Schepen van Burgerlijke Stand Jacqueline Destrée heeft de kwestie voorgelegd op het college en we hebben beslist het parket te vragen of alles wettelijk in orde was”, aldus Maingain. “Het parket van Brussel heeft geoordeeld dat het huwelijk mogelijk niet rechtsgeldig was en heeft ons ten zeerste afgeraden deel te nemen aan de uitzending.”

RTL benadrukt dat er niets illegaal aan het huwelijk is. “De kandidaten hebben alle vrijheid om te weigeren als ze hun toekomstige partner ontmoeten”, is te horen.

Bij de start van het parlementaire jaar wil Olivier Maingain minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevragen over het programma. Hij wil bekijken of het College van procureurs-generaal een gemeenschappelijk standpunt kan innemen over de huwelijken, zodat overal op dezelfde manier wordt gereageerd en de programmamakers niet op zoek kunnen gaan naar de meest meegaande gemeente.

Aan Vlaamse kant zond VTM al twee druk bekeken seizoenen uit van het Deense format.