Videobeelden van massale vechtpartij Kiel opgedoken

Kiel - Er zijn videobeelden opgedoken van de massale vechtpartij woensdagavond op het Kiel. Het onderzoek is nog aan de gang. Voorlopig lijkt het erop dat alles begon met een geval van verkeersagressie.

Wie welke rol speelde bij de grote vechtpartij op de Sint-Bernardsesteenweg, is nog niet helemaal duidelijk. De politie liet eerder deze week weten dat er al negen betrokkenen geïdentificeerd waren. “Zes van hen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de lokale politie. “Zeker drie anderen zijn opgepakt.”

Hoewel meerdere betrokkenen gekend zijn in de drugswereld zou de vechtpartij volgens de eerste vaststellingen losstaan van dat milieu. “Alles lijkt begonnen te zijn met een vorm van verkeersagressie”, zegt Bruyns. “Een auto kon niet door en er is gescholden en gevloekt. De ene partij is verhaal gaan halen, terwijl werd versterking opgetrommeld door de eerste.”

Daardoor ontstond een eerste kleine vechtpartij waarbij ook een BB-gun getoond werd. “Toen een betrokken partij naar de politie wilde stappen, is die aangevallen door een groep met staven, messen en een hamer.

Bij het gevecht kreeg een man, Bilal C., drie messteken. Hij verkeerde in levensgevaar, maar zijn toestand is inmiddels stabie. C. is een telg van een beruchte familie in de wijk. Leden van die familie werden de jongste jaren al opgepakt voor een steekpartij en voor drugshandel.