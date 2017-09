Achter de enge clown Pennywise schuilt deze knappe acteur

In de cinemazalen jaagt hij je de stuipen op het lijf als clown Pennywise in de nieuwe Stephen King-verfilming ‘It’. Maar als je acteur Bill Skarsgård zonder clownsmake-up zou tegenkomen, is de kans klein dat je zou gaan lopen.

Bill en zijn broer Alexander Foto: Photo News

De naam Skarsgård doet wellicht een belletje rinkelen, en ja, Bill is de broer van Alexander Skarsgård, bekend als de sexy vampier Eric uit ‘True Blood’ en als Tarzan uit ‘The Legend of Tarzan’. Bill, nu 27, speelde al in de film ‘The Divergent Series: Allegiant’ en de tv-serie ‘Hemlick Grove’, en een bijrolletje in ‘Atomic Blonde’. De rol van Pennywise in ‘It’ kreeg hij toen een andere acteur, Will Poulter, de film liet schieten voor andere projecten.

Op de première van ‘It’ bracht hij Alexander mee, maar ook Gustaf Skarsgård, zijn andere acterende broer - Bill heeft zeven broers en zussen. “Ik vind het fijn dat de hele familie nu kan zien wat ik gedaan heb”, zei hij, ook al zullen ze hem nauwelijks herkennen met alle make-up. Dat hij niet herkenbaar is, vindt hij helemaal niet erg: “Ik ben nogal graag op mezelf, dus ik kan er best mee leven dat ik op straat niet herkend zal worden.” Het houdt zijn opties open: “Ik zou een romantische komedie kunnen doen hierna en mensen zouden niet weten dat ik dezelfde jongen was.”

Alexander, Bill en Gustaf Skarsgård Foto: Photo News

Het duurde twee en een half uur om Bill op te maken tot de enge clown. Volgens de acteur was het zijn meest intensieve rol: “Normaal zijn er bij films ook van die dagen waarop je enkel een scène hebt waarin je koffie moet drinken. Met dit personage waren die er niet, alles vroeg honderd procent mijn energie. Het was het meest uitputtende personage dat ik ooit gespeeld heb, zowel fysiek als mentaal.”

Gelukkig kon Bill tijdens de opnames altijd bij zijn broers terecht voor advies. “Ze hebben mij altijd gesteund, maar ik heb hen vroeger nooit om raad gevraagd omdat ik het op mezelf wilde doen. Nu ik ouder word en steviger in mijn schoenen sta, weet ik dat hulp vragen belangrijk is. Ik ben trots op mezelf en het betekent veel voor me om de film te kunnen tonen aan mijn familie en te weten dat ze het appreciëren.”

