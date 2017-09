18-jarige fietser doodgereden door dronken chauffeur

Vosselaar / Beerse -

Een 18-jarige fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op De Breem in Vosselaar. De jongen werd op zijn fiets aangereden door een auto. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar heeft zichzelf zaterdagochtend aangegeven bij de politie. Hij was dronken.