Hove -

Als een echt natuurtalent zette Melanie uit Hove zich vrijdagavond achter de piano in ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze bracht een versie van Tom Odells ‘Constellations’ en zorgde meteen voor kippenvel in de zaal én bij de kijkers thuis. Melanie is de dochter van zangeres Petra ‘Pitti’ Polak en bassist Paul Mertens, maar wil vooral bekend worden als zichzelf.