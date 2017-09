Twee doden en drie gewonden bij zware klap op zwart kruispunt

Mechelen - Bij een zwaar ongeval op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord zijn zaterdagochtend vijf slachtoffers gevallen. Twee van hen zijn ter plaatse overleden.

Op het zwarte kruispunt van ‘Pauwels’ kwam het zaterdag omstreeks 5.30u tot een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. In de auto, die uit de richting van Walem kwam, zaten vijf mensen. Twee van hen zijn ter plaatse aan hun verwondingen bezweken.

Drie slachtoffers raakten gewond en werden verzorgd door het personeel van verscheidene ambulances en de mug. De gewonden werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Maarten in Mechelen en het UZA in Antwerpen.

Door het ongeval is de Antwerpsesteenweg momenteel deels afgesloten voor bestuurders die uit de richting van Mechelen-centrum komen of er naartoe willen rijden. Op de R6 is de afslagstrook richting centrum afgesloten.