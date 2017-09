Bollekesloop verloot 18-karaats pins

Berchem -

De Bollekesloop viert zijn tiende editie in stijl nu zondag. Speciaal voor de gelegenheid worden – naast ballonvaarten en sportschoenen, twee gouden 18-karaats pins, bezet met diamanten, verloot. “We dachten: op één been kun je niet staan, en dus geven we meteen twee gouden pins weg”, lacht medeorganisator Peter Fischer.