Inbrekers maken gat in bedrijfsmuur

Hoogstraten - Het personeel van Bouwmaterialen Gedimat Van der Velden op de Meerseweg in Meer (Hoogstraten) stelde donderdagochtend vast dat werd ingebroken.

De daders hebben heel wat schade aangericht. “Ze hebben een gat in de muur gemaakt om binnen te geraken”, zegt zaakvoerder Erik Kenis. “De kantoorruimtes zijn doorzocht en in het serverlokaal werd een brandblusser leeggespoten. Het is hen gelukt om de kluis te openen en het geld eruit te halen. Hoeveel er juist gestolen is, weten we nog niet. Vrijdag waren we nog bezig met het maken van de inventaris. De inbrekers waren enkel op zoek naar geld. Door de schade die ze hebben toegebracht, was ons bedrijf donderdag telefonisch niet bereikbaar. De leveringen zijn gelukkig niet in het gedrang gekomen. Op de camerabeelden is te zien dat de daders met vier waren. Ze droegen een kap over het hoofd waardoor ze onherkenbaar zijn.”

Dezelfde bende

Het is niet de eerste keer dat er dit jaar wordt ingebroken bij Gedimat. In april kreeg het bedrijf twee keer in dezelfde week dieven over de vloer. “Ik ben er zo goed als zeker van dat het toen dezelfde bende was. Ze zijn telkens op dezelfde manier naar binnen gekomen en elke keer bestond de buit uit geld. Onze gebouwen zijn op en top beveiligd, maar camerabewaking en een alarmsysteem houden dieven niet meer tegen. Ik zou niet weten wat we nog kunnen doen. Mijn bed bij de kluis zetten om ’s nachts een oogje in het zeil te houden, gaat me wat te ver”, vertelt Erik Kenis. De politie Noorderkempen onderzoekt de zaak, maar de daders zijn nog spoorloos. Wie woensdagnacht tussen middernacht en 7u iets verdachts heeft gezien kan dat melden aan de politie.

