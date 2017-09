Dodental na aardbeving Mexico opgelopen naar 58, zeker 200 gewonden

Het aantal personen dat is omgekomen bij de extreem zware aardbeving in Mexico is opgelopen naar 58. Daarnaast raakten minsten 200 anderne gewond. Dat hebben functionarissen bevestigd, meldt de BBC

De zuidelijke kust van Mexico werd vrijdag getroffen door de zwaarste aardbeving in 100 jaar, met een magnitude van 8.2 op de schaal van Richter. Volgens de meest recente cijfers kwamen daarbij 58 mensen om het leven. In de staat Oaxaca vielen 45 doden te betreuren, in Chiapas 10 en in Tabasco drie. Nog eens 200 anderen raakten gewond, aldus president Enrique Peña Nieto.

Al momento el Comité Nacional de Emergencias reporta 58 fallecidos por el #sismo del 7 de septiembre; 45 en #Oax, 10 en #Chis y 3 en Tab. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 8 september 2017

Er is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang in de drie regio’s om mensen onder het puin uit te halen.

Het epicentrum van de beving bevond zich op een diepte van zowat 35 km, op 96 kilometer ten zuidwesten van Pijijiapan voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van Mexico. De beving gebeurde omstreeks 6.49 uur Belgische tijd en werd gevolgd door een kleine tsunami.