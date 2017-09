Diamantslijperij Lieckens is 10.000ste beschermde monument

Nijlen - Een bijzondere vermelding verdient de ­diamantslijperij Lieckens in Nijlen. De gerestaureerde ­slijperij is het 10.000ste beschermde ­monument in Vlaanderen. Speciaal voor Open Monumentendag staan de deuren van de slijperij en het belevings­centrum gratis open voor het ­publiek. Er wordt ook een actieve ontdekkingstocht naar het verhaal van de familie Lieckens en de collega’s georganiseerd. Wie aan het ­einde zijn volle stempelkaart inlevert, krijgt een lekker ijsje.

In Lier is er naar goede gewoonte een ruim aanbod. Een van de blikvangers is dit keer ’t Kranske met de hofkapel. Het oude klooster dat de Engelse Theresianen in de achttiende eeuw bouwden, kreeg recent een herbestemming als woonplaats. Voordien was het ook een druk bezochte plek voor de Lierse jeugd met het Sint­Jozefkranske, het Centrum, feestzaal, Jokonta, de lagere school en de jeugdbewegingen. ­Bezoekers worden in kleine groepen ingedeeld voor een begeleid bezoek.

In het thema Natuur en Erfgoed grijpt Natuurpunt Rupelstreek de kans om zijn natuurhuis De Paardenstal en aangrenzend natuurgebied ­Walenhoek en Hellegat in Niel nog een keer in de kijker te zetten. Om 10 en 14u zijn er geleide wandelingen in beide ­natuurgebieden en kan er een kijkje worden genomen in het ­natuurhuis.

Museum Rupelklei in Rumst gaat ten slotte ­terug in de tijd en toont kaarten van de Rupelstreek vanaf 1600 tot nu. Aan de hand daarvan kan de uitbreiding van de steenbakkerijen op de voet worden gevolgd. Het museum ­nodigt overigens ook ­iedereen die iets (foto’s, werk­tuigen...) te bieden of te vertellen heeft over hun leven in de steenbakkerij uit.

Het volledige programma vindt u op www.monumentendag.be