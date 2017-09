Derde Ringdag over Oud-Berchem druk bezocht: "Meer groen voor leefbare buurt”

Berchem - Groen, groen en nog eens groen. Dat is wat de bewoners van Oud-Berchem wensen voor de toekomst. De derde Ringdag, vrijdag in Berchem, lokte veel mensen naar Post X. Meer dan vierhonderd mensen wilden hun stem laten horen.

Met de derde Ringdag, vrijdagavond in het Syntragebouw op Post X in Berchem, zitten de Ringdagen halverwege. Na de eerste Ringdag op de Luchtbal over zone Noord en de tweede in Zwijndrecht voor zone West, was het nu de beurt aan de buurtbewoners van zone Zuid-Oost, in en rond Oud-Berchem.

De opkomst was bijzonder groot. Meer dan vierhonderd mensen kwamen vrijdagavond een kijkje nemen en gaven meteen ook heel wat suggesties mee voor de ontwerpteams. Dat kon onder meer door gekleurde stickers te plakken op een grote kaart, met bijhorende toelichting. ‘Dit wil ik graag behouden’, werd aangeduid met een groene sticker. Al snel werd de Wolvenberg, het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg, omringd door groene stickers. Het mag duidelijk zijn dat de bewoners van Zurenborg, Oud-Berchem en de ruimere omgeving rond het station Antwerpen-Berchem willen dat voor hun zone op meer en waardevol groen wordt ingezet.

“De buurt lijdt nu onder een grote tekort aan groen", klinkt het bij de aanwezigen. Bewoning kan, maar moet ten dienste staan van natuur. Het groengebied speelt daarin een belangrijke rol. Ook de luchtkwaliteit kwam vaak aan bod.

De Antwerpenaar krijgt inspraak in het hele verhaal en dat werd in Berchem duidelijk geapprecieerd. De volgende Ringdag vindt maandag plaats in het Koninklijk Atheneum Deurne. De workshops zijn volzet, maar inschrijven voor de Ringdag zelf kan nog steeds.

www.overdering.be