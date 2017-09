Maged Samy kondigt afscheid aan: wat nu, Lierse?

Enkele maanden nadat de Egyptische groep Wadi Degla besloot om de geldkraan helemaal dicht te draaien bij Lierse kondigde gisteren ook sterke man Maged Samy aan de club te zullen verlaten. Dat liet hij weten in een Facebookpost.

Het vertrek van Maged Samy komt allesbehalve onverwacht. Zo bleef zijn tienjarig beleid op het Lisp zelden onbesproken, maar nam vooral de jongste maanden de druk op zijn persoon fel toe. De moeilijke financiële situatie, het verrassende ontslag van clubicoon Eric Van Meir en de magere competitiestart (3 op 12) deden het ongenoegen van de steeds afnemende schare fans opnieuw aanzwellen. Die kondigden harde supportersacties aan tijdens de thuismatch van vandaag tegen Westerlo. Net die berichten lijken het vertrek van de verguisde Egyptenaar in een stroomversnelling te hebben gebracht.

“Ik heb besloten om te vertrekken. Er zijn een aantal geïnteresseerde kopers met concrete plannen om de club over te nemen. Als ze jullie protestacties zien, zou dat de deal kunnen doen afspringen. Jullie acties zouden dus het averechtse effect kunnen hebben van wat jullie hopen te bereiken”, aldus Maged Samy, die er aan toevoegde Lierse in zijn hart te blijven dragen.

Japanse overnemers?

Vraag is nu hoe het verder moet met de Pallieters, die zich in woelige financiële wateren bevinden en de voorbije weken naar verluidt flink wat transfergeld naar Egypte zagen wegvloeien. Straks zou er een Japanse groep in de tribune zitten die een overname plant, een deal die maar best in een stroomversnelling lijkt te kunnen komen. “We waren alleszins niet verrast door het nieuws van Maged Samy”, weet CEO Jan Van Elst. “Al eerder maakten we bekend dat de club te koop staat en al een poosje worden gesprekken gevoerd in die richting. Maged heeft vandaag zijn voornemen geofficialiseerd om de club te zullen verlaten.”

Jan Van Elst vraagt de fans uitdrukkelijk om de club vanavond geen schade te berokkenen. “Ik begrijp het protest en vind dat iedereen een mening mag hebben. Maar ik vraag de fans om geen zaken te doen die de club extra boetes kunnen kosten. Dat kunnen we echt missen.”

Maged Samy komt vandaag overgevlogen naar België, maar werd door Jan Van Elst geadviseerd de match tegen Westerlo niet bij te wonen. Woensdag zou Maged Samy al opnieuw vertrekken uit ons land, Of dat het signaal is voor een snelle overname zal de komende dagen moeten blijken.