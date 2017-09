Jonas De Roeck keert als trainer van STVV terug op Bosuil: “Antwerp zit in mijn hart”

De confrontatie met Sint-Truiden is voor Antwerp ook een weerzien met Jonas De Roeck. De kersverse trainer van STVV doorliep de jeugdreeksen bij de Great Old, begon én eindigde er zijn profcarrière en zette er zijn eerste stappen in het trainersvak als speler/assistent-coach. “Dat ik deze kans krijg, wil zeggen dat ik ze verdien.”