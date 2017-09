Paardje van amper enkele dagen oud verwaarloosd en onderkoeld aangetroffen

Heist-op-den-Berg -

De Paardenambulance uit Stabroek rukte vrijdag uit voor een veulen van amper enkele dagen oud dat in Heist-op-den-Berg werd achtergelaten. Het dier was onderkoeld en is ondertussen nog steeds sterk verzwakt. “De eerste week wordt een hele cruciale”, zegt Annelies De Blue van het asiel.