Edegem - De ‘Tarzan van de fotografie’, zo omschreef een Britse krant ooit de bekende Edegemse natuurfotograaf Guido Sterkendries (53). Zelf voelt hij zich meer een Viking. In Noorwegen redde Sterkendries zijn Hollandse herder Flokie uit een grot.

Guido Sterkendries moet niet voor de BBC naar het Amazonewoud in Brazilië om met een sterk verhaal terug te komen. In het Rondane National Park in Noorwegen beleefde hij afgelopen vakantie een avontuur ...