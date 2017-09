Sven Nys: “Er is met Ann weer standvastigheid gekomen in mijn leven”

Het rondrijdend crosscircus opent zondag in Eeklo zijn deuren. Acrobaat Sven Nys (41) treedt nu al voor het tweede seizoen niet meer op, maar hij blijft een hoofdrolspeler in zijn sport. “Ook in het tweede deel van mijn leven zal de fiets centraal staan. En ik zal de koers, en het veldrijden in het bijzonder, blijven promoten.” Zonder bierbuik. Want Nys kan zondag zo aan de start staan, vlijmscherp al hij is. “Mijn gewicht is nog hetzelfde als de dag dat ik stopte.”