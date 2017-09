Matthias Schoenaerts feest in Venetië, maar vergeet zijn overleden moeder niet: “Mama heeft me door deze film gedragen”

Venetië is puur genieten. Dat stond gisteravond op het gezicht van Matthias Schoenaerts te lezen. Vlaanderens wereldster pakte er de rode loper van het filmfestival in omLe Fidèle in wereldpremière voor te stellen. Toch zal Schoenaerts zich de nieuwe parel van regisseur en beste vriend Michaël R. Roskam altijd herinneren als de film die samenviel met het verlies van zijn moeder. “De omstandigheden waren onmogelijk, maar net daardoor ideaal.”