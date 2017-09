Voorzitter Vlaams Belang Tom Van Grieken verhuist naar Schoten

Tom Van Grieken verhuist van Mortsel naar Schoten. De voorzitter van Vlaams Belang zal daar in oktober volgend jaar de lijst van zijn partij trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

“Om de een of andere reden gedijt het Vlaams Belang uitstekend in Schoten, al is mijn verhuizing geen strategische zet. Ik ben ­realistisch genoeg om het burgemeesterschap niet te ambiëren. Mijn vriendin en ik hebben hier gewoon een karaktervol en betaalbaar huis gevonden”, zegt de partijvoorzitter.

Hij wil na zijn verkiezing zeker gaan zetelen in de gemeenteraad en dat combineren met zijn politieke werk in Brussel. “Ook in Mortsel heb ik mijn werk in de gemeenteraad altijd met veel toewijding gedaan, ook nadat ik in oktober 2014 nationaal voorzitter was geworden van onze partij. Ik denk dat ik al die tijd maar twee gemeenteraden heb moeten missen. Ook in Schoten wil ik me voluit geven, hopelijk in de gemeenteraad en al zeker in de campagne vooraf. Ik doe dat graag.”

Van een score zoals die van ­Marie-Rose Morel in 2006 (34,7%) droomt Van Grieken niet. Toch is ook hij ambitieus. “Vlaams Belang doet het in Schoten altijd goed en veroverde zelfs in 2012 met 13% van de stemmen (in Vlaanderen toen gemiddeld 8,95%, red.) nog vier zetels. De komende verkiezingen zullen wat mij betreft geslaagd zijn als we opnieuw vooruitgaan.”