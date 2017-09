Antwerps burgemeester op werktrip naar Marokko

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vertrekt zondag met een delegatie van de stad, onder wie schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), naar Marokko. In de steden Casablanca en Rabat heeft hij afspraken rond veiligheid, in Berkane, Nador en Oujda bezoekt hij enkele projecten rond onderwijs, jeugdwerk en ontwikkelingssamenwerking. Het is de eerste keer dat Bart De Wever Marokko bezoekt.

Het werkbezoek is opgesplitst in twee delen. De eerste twee dagen trekt de delegatie, onder wie afgevaardigden van het kabinet van de burgemeester en de lokale politie, naar Casablanca en hoofdstad Rabat. Hier zijn rond het thema veiligheid enkele bezoeken gepland aan onder meer politie- en veiligheidsdiensten die werken rond terrorisme­bestrijding en radicalisering.

“De jongste jaren heeft onze ­politie de samenwerking met de Marokkaanse veiligheidsdiensten versterkt. Ik denk ook aan de overeenkomst van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA, red.) met de ­Marokkaanse overheid rond het terugsturen van illegale criminelen, wat voor Antwerpen zeer belangrijk is”, zegt De Wever.

Berbers

Woensdag vliegt de burgemeester samen met zijn gevolg naar Oujda, een stad in het noordoosten. De grote meerderheid van de Antwerpse Marokkanen is afkomstig uit deze streek in het Rif­gebergte, de regio ­Oriental. De recente onrust in de Rif en de protesten van de beweging Hirak spelen zich niet in deze provincies af, maar meer westelijk in en rond de stad Al Hoceima.

De hele Rif, ook de regio van de Amazigh of Noord-Marokkaanse Berbers, is een redelijk arm, achtergesteld gebied met een hoge werkloosheid, een gebrekkige infrastructuur, te weinig scholen en een tekort aan ziekenhuizen. Burgemeester De Wever zal samen met schepen Ait Daoud enkele projecten bezoeken die vanuit Antwerpen worden geholpen. Er gaan ook afgevaardigden van de stad mee en enkele jeugd­werkingen en -verenigingen.

“De stad ondersteunt al enkele jaren projecten in de regio ­Oriental”, zegt De Wever. “We doen dat met een beperkt budget voor ontwikkelingssamenwerking, waarmee we bedrijven en geëngageerde Marokkaans-Antwerpse verenigingen in contact brengen met lokale initiatieven. Marokko is een van onze drie partnerlanden, samen met Ghana en Congo. Ook over onderwijs wisselen we expertise uit.” De Wever is zelf vakschepen van Ontwikkelingssamenwerking. “Daarom vind ik het belangrijk om onze projecten eens te bezoeken.”