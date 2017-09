Putte - Zaakvoerder Ronald ‘Ron’ Wuyts (54) van de firma Ron Brikkeljon uit Putte rijdt al enkele jaren rond met zijn zware Amerikaanse Hummer met nummerplaat RONXXL. Zijn eerdere ervaringen met zulke nummerplaten draaiden echter negatief uit. “Ik zou er nooit meer aan beginnen”, zegt hij overtuigd.

Ron Wuyts was er snel bij. In 2004 vroeg hij voor het eerst een gepersonaliseerde nummerplaat aan. “Daar was toen ELRO in verwerkt, de naam van mijn vroegere zaak”, zegt hij. “Later, ...