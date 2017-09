Beerschot Wilrijk bruist en strijdt zondag met Cercle Brugge om de leidersplaats in 1B. Hernan Losada, de Argentijnse dirigent van het Kiel, dartelt op zijn 35e nog even fris als vroeger over het middenveld. “Mijn geheim? Ik sta elke dag op het veld alsof het mijn debuut bij de profs is.”