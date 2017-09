Ingeborg brengt nieuwe cd uit: “Waarom zou ik comeback een vies woord vinden?”

Ze ging vol overgave “door de wind, door de regen”, maar dat is bijna drie decennia geleden. De jongste jaren schuilde Ingeborg Sergeant (50) vooral in ‘De evolutie’, haar centrum voor meditatie en yoga. Nu zet ze zich met een nieuwe cd weer op de radar. Eindelijk, want Vlaanderen had nood aan een extra dosis spring-in-’t-veld. “Al heb ik tegenwoordig ook een foert-mantra. Dan ga ik in de zetel liggen en Game of Thrones bingewatchen.”