“Geen structureel probleem in Konijnenpijp”

Linkeroever / Antwerpen - Gisterenmiddag was de Waaslandtunnel van vallende tegels een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. De 84 jaar oude tunnel was, net als vorige keer trouwens, redelijk snel weer vrij. De technische dienst van het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW), dat instaat voor de tunnel, kwam ter plaatse om de nodige tijdelijke herstellingen uit te voeren. De politie regelde het verkeer aan beide kanten. Iets na half twee in de namiddag was de tunnel weer vrij.

Begin juni gebeurde hetzelfde, al lag de timing toen nog iets moeilijker omdat het in de avondspits gebeurde. Is er een structureel probleem? “Neen”, antwoordt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De tegels zijn uiteraard een onderdeel van de wandbekleding van de tunnel. Er zijn geen structurele problemen, zoals bijvoorbeeld betonrot dat kan zijn. Er is in principe ook weinig gevaar dat de tegels op het verkeer terecht zouden komen, want ze hangen enkel aan de zijwanden en niet aan het plafond van de tunnel vast. Wanneer onze mensen een herstelling uitvoeren, proberen ze zo goed als ze kunnen preventief te werk te gaan, zodat de problemen zich zo weinig mogelijk kunnen herhalen. Maar het is bijna onmogelijk om elke week de tunnel tegel per tegel te gaan controleren om te checken of alles nog vast hangt.”

Het AWV controleert alle tunnels in haar beheer wel periodiek. Hoe vaak dat gebeurt, hangt af van hoeveel verkeer de verschillende tunnels te slikken krijgen. De Kennedytunnel wordt bijvoorbeeld om de paar weken onderworpen aan een onderhoudsbeurt. Het gaat dan onder meer om reinigingswerken en het controleren van de verlichting.