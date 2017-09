Antwerpenaar maakt “meest duurzame jeans ter wereld”

Antwerpen -

Jeans is erg populair en raakt nooit uit de mode. Helaas is de productie erg belastend voor het milieu. Antwerpenaar Tom Duhoux wil dat veranderen. Hij zamelt oude spijkerbroeken in, voegt er houtafval aan toe en maakt met die mix nieuwe jeansbroeken. “De meest duurzame jeans ter wereld”, zegt hij. “100% biologisch. Het nieuwe garen wordt vervaardigd in België.”