De kunstzinnige keukenprinses: lady chef Magali Verbaet opent nieuwe lunchbar Tapta op Mechelsesteenweg

Antwerpen 2018 - Goed nieuws voor liefhebbers van de kookkunsten van Magali Verbaet: de Antwerpse keukenprinses, die eerder het gewaardeerde restaurant Ossip in Berchem uitbaatte, is terug van weggeweest met een nieuwe culinaire hotspot. Sinds midden juni staat de 36-jarige lady chef in de open keuken van Tapta: haar nieuwe, trendy lunchbar met kunstgalerie in het mooie gebouw van de voormalige Antwerpse Waterwerken op de Mechelsesteenweg. Naar goede gewoonte serveert ze daar elegante gerechtjes op basis van natuurlijke producten.

Lunchbar Tapta is vernoemd naar de gelijknamige Poolse kunstenares (pseudoniem van Marina Irena Boyé), die in 1945 naar België emigreerde en hier vanaf de jaren zestig in de kijker liep met ...