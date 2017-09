Geel - Na de BBQ van vorig jaar, organiseert Open Vld Geel op 24 september 2017 een heus Portugees eetfestijn.

Op zondag 24 september 2017 is iedereen welkom om mee aan tafel te schuiven en te komen smullen van volgend heerlijk menu:

Aperitivo

Tremocos / Lupinebonen

Chouriço / Chorizo

Azeitonas / Olijven

1e prato / voorgerecht

Sardinha assada na brasa com batata cozida / gegrilde sardienen met gebakken aardappelen

pimento / zoete paprika

Broa de milho / portugees brood

2° prato / hoofdgerecht

Lombo de porco assada ho forno / varkenslende gebraden in de oven

ou / of

¨Panados de Frango / gemarineerde kippenlapjes

con arroz seco (droge rijst) e salada (salade)

Sobremesa / Nagerecht

Bolo de cenoura com cobertrade de chocolate / chocoladegebak

ou / of

Leite creme / Soort crème brulée



Aangepaste Portugese wijnen zijn verkrijgbaar naast uiteraard waters, frisdranken, bieren, koffie en thee.

Wie niet kan komen eten, kan steeds een lekker Portugees wijntje of een andere verfrissing komen nuttigen. Jullie zijn welkom van 12 tot minstens 17u.



Locatie: Feestzaal De Castaar, Lebonstraat 43, 2440 Geel

Datum: 24 september 2017



Bar 12u - 17u

Eten 12u30 - 15u



Prijs: Leden: €25 en Niet-leden: €27 bij vvk : €25



Kids: -12j: halve prijs en - 6: gratis



Inschrijven en meer info via lieselotte.thys@gmail.com.