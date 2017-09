Nieuw luxehotel opent in centrum Antwerpen

n hartje Antwerpen ging eind augustus in alle stilte luxehotel en gastronomisch restaurant Franq open, in een voormalig imposant bankgebouw dat nu ‘urban chique’ uitstraalt.

Voor general manager Kristel Geubels is Franq nog niet helemaal af – elk detail moet goed zitten – maar wie binnenkomt in de lobby, is meteen onder de indruk. Dit kon evengoed een stukje Parijs zijn. De sfeer is ‘urban chique’.

Franq – de naam komt van Belgische frank en legt de link met het voormalig bankgebouw – deed eind augustus een zogenaamde ‘soft opening’. De officiële en feestelijke start volgt op 12 oktober. Maar iedereen kan er dus al logeren of gewoon binnenwandelen en gaan eten in het gastronomisch restaurant. “Daarvoor hebben we speciaal chef-kok Tim Meuleneire van voormalig sterrenrestaurant De Koopvaardij in Stabroek aangetrokken”, zegt Kristel Geubels. “Franq is niet hotel/restaurant, want dan moet ik meteen denken aan een logie in de Ardennen. Nee, Franq is én hotel én restaurant, een aantrekkelijke plek voor iedereen.”

Foto: Jan Van der Perre

Congressen

Geubels begon als jonge twintiger als receptioniste in een Antwerps hotel en ging dan achttien jaar voor Scandic Hotels werken.

“Ik ben begonnen in de tijd dat het Hilton op de Groenplaats openging, een heel belangrijk moment voor Antwerpen. Maar in 2007 is de crisis begonnen en volgde er een heel moeilijke tijd in het hotelwezen. De kwaliteit ging achteruit, er werd minder geïnvesteerd, de omzetten daalden, de gemiddelde kamerprijs ging sterk omlaag.”

“Maar nu voelen we toch een beter klimaat. Het aantrekken van de congressen gaat heel belangrijk zijn, ook voor de luxehotels met meetingruimte, zoals het onze. De aanvragen van hoger management lopen vlot binnen.”

Foto: Jan Van der Perre

Franq telt 42 kamers en suites en de laagst mogelijke prijs op dit moment is 159 euro per nacht in een small classic kamer, exclusief ontbijt. In het restaurant met open keuken, dat openstaat voor iedereen, worden ook lunch en diner geserveerd. “Voor zakenmensen die hier komen vergaderen, is het heel comfortabel dat ze hier een volledige dag kunnen spenderen, zonder veel tijdverlies. En in een prachtig kader.”

Franq, Kipdorp 10-12, Antwerpenwww.hotelfranq.com