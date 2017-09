Bezoek het Proefbedrijf Pluimveehouderij (Geel) tijdens de Dag van de Landbouw

Geel - Op zondag 17 september, van 10 tot 17u bezoekt u tijdens de Dag van de Landbouw gratis het ultramoderne Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Kom en ontdek hoe de kippen in onze ultramoderne stallen leven en hoe praktijkonderzoek in zijn werk gaat. Zie hoe de eieren automatisch geraapt worden en grijp de kans om deze superverse eieren ter plaatse te kopen. Voor de kinderen is er een leuke zoektocht, met op het einde een kleine verrassing.

Passeer ook zeker langs onze tent voor een drankje en een hapje. Terwijl jij geniet, kunnen je kinderen zich uitleven op de strobalen en het springkasteel.

Een unieke combinatie

Op het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij vind je leg- en vleeskippen: een unieke combinatie die je nergens anders vindt. Dagelijks worden er 31.000 legkippen en 44.000 vleeskippen verzorgd en opgevolgd door een team van onderzoekers en dierverzorgers. Samen zoeken ze naar manieren om pluimvee efficiënter te houden. Hierbij krijgen dierenwelzijn, volksgezondheid en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie veel aandacht.

Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77, 2440 Geel

Kom je met de wagen?

Dan voorzien we een parking in de weide aan de overkant van de straat. Je stelt je GPS best in op Antwerpseweg 57 (Pizza Hut Geel). Daar kan je gemakkelijk de straat naar het Proefbedrijf Pluimveehouderij inrijden.

Om het verkeer vlot te doen verlopen, geldt ter hoogte van het Proefbedrijf Pluimveehouderij (en in de Steenrijt) éénrichtingsverkeer voor alle wagens. Fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven rijden. Hierdoor zal autoverkeer uit andere richtingen ook omgeleid worden langs de Antwerpseweg.