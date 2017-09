Antwerpen lokt luxehotels: “Vooral vraag naar kamers boven de 200 euro per nacht”

Antwerpen - De komende jaren komen er in Antwerpen minstens duizend hotelkamers bij en daarbij springen de investeringen in het luxesegment in het oog. “De vraag naar kamers boven de 200 euro per nacht is er, het aanbod groeit volop”, stelt de Antwerp Hotel Association. Zopas opende in de binnenstad nog luxehotel Franq, “het grootste prestigeproject van het moment in ons land”.

Na de terroristische aanslagen in Parijs en later in Brussel beleefde de hotelsector een rampzalige tijd, ook in Antwerpen. Dit jaar groeit het vertrouwen weer en de zomer was bevredigend, vertelt Didier ...