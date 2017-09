Jongere broer van Christian Benteke gaat voetbalgeluk beproeven in Cyprus

Jonathan Benteke zet zijn voetbalcarrière verder bij Omonia Nicosia. Dat heeft de Cypriotische club vrijdag bekendgemaakt. De 22-jarige broer van Rode Duivel Christian Benteke zat zonder club na een mislukt avontuur bij Crystal Palace.

Jonathan Benteke kreeg het gros van zijn jeugdopleiding bij Standard, maar trok in 2013 naar de toenmalige tweedeklasser Wezet, waar hij ook even in de jeugdreeksen had gespeeld. In 2014 verkaste de aanvaller naar Zulte Waregem, maar aan de Gaverbeek kon hij geen vaste stek veroveren.

Vorig jaar deelde Benteke de kleedkamer met zijn oudere broer bij Crystal Palace, maar daar moest hij, met één Premier League-macth in de benen, na een jaar alweer vertrekken.