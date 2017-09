Waarom je beter niet naar porno surft op je smartphone

Pornoliefhebbers die weleens hun smartphone grijpen om hun favoriete filmpjes te bekijken, lezen maar beter verder. Hun surfgedrag en pornovoorkeuren zijn mogelijk niet zo privé als ze denken.

“Porno kijken op je smartphone gaat gepaard met een veel groter risico dan wanneer je op je pc kijkt”, waarschuwt het Britse technologiebedrijf Wandera, dat zich specialiseert in databeheer en veiligheid op mobiele toestellen. “Besturingssystemen van smartphones - in het bijzonder Android - zijn lang niet zo veilig als die op desktopcomputers. Er zijn veel kwetsbare plekken en die kunnen eenvoudig uitgebuit worden door hackers.”

Hackers zouden zich gemakkelijk toegang kunnen verschaffen tot je surfgedrag, -geschiedenis en bijvoorbeeld je voorkeuren op pornosites. Zeker omdat hetzelfde bedrijf ondervond dat 40 van de 50 drukstbezochte pornosites kwetsbaar zijn voor malware, een verzamelnaam voor software die gebruikt kan worden om gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Malware kan zich op je telefoon nestelen en - zonder dat je het weet - je surfgedrag of info over de filmpjes die je bekijkt verzamelen om er je nadien mee te chanteren.

Kijk je soms naar porno op je gsm? Dan ben je alleszins niet alleen. Wandera onderzocht ook 100.000 bedrijfsgsm’s in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 350 werknemers bleken hun toestel ook te gebruiken om af en toe naar pornofilmpjes te kijken. Vrijdag zou de populairste dag zijn om naar pornoclips te kijken, maandag de minst populaire.