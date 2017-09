Vrouw vindt verloren gelopen hondje en komt uit bij beroemde acteur

Begin deze week dwaalde een schattig hondje eenzaam rond op Santa Monica Boulevard in Los Angeles. Twitter-gebruikster Emily Black Favreau pikte het arme dier op en bracht het naar de dierenarts. Even later stond ze oog in oog met de viervoeter zijn baasje, en dat blijkt een bekende acteur te zijn.

Toen de dierenarts de chip van het dier bekeek, bleek dat het toebehoort aan de 32-jarige Amerikaanse acteur Chace Crawford. Doet de naam geen belletje rinkelen? Dan doet zijn personage Nate Archibald uit de populaire reeks ‘Gossip Girl’ dat misschien wel.

Found dog! He's safe and sound at our office now but found running down Santa Monica Blvd in WeHo near Hugo's. @WehoDaily pic.twitter.com/9d1ossVhGX — Emily Black Favreau (@ebfavs) 5 september 2017

Hij kwam zijn huisdier tot grote vreugde van Emily even later zelf oppikken. De jongedame en haar vriendin vroegen in de dierenartsenpraktijk nog om een foto met de ster. Het kiekje heeft al meer dan tweeduizend likes verzameld op Twitter. Van een toevallige samenloop van omstandigheden gesproken...

Voor de fans: Chace ziet er tegenwoordig niet meer zo gladgeschoren uit als in het ‘Gossip Girl’-tijdperk, dat in 2012 werd afgesloten. De ster heeft nu een baardje.

You guys! Happy ending! Shiner has been reunited with his dad, @chacecrawford! Gotta love West Hollywood. pic.twitter.com/u3Th4ZIcD5 — Emily Black Favreau (@ebfavs) 5 september 2017