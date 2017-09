Antwerpenaar lanceert Slow Cabin om te onthaasten

Antwerpen - Wie de komende 10 dagen aan deSingel voorbijrijdt, kan binnenkijken in een echt ‘tiny house’, een klein huis. Tijdens het Festival van de architectuur stelt Xavier Leclair er zijn eerste type van de Slow Cabin voor. Het huisje heeft als bedoeling het in de vrije natuur te plaatsen om er kort te verblijven en zo te onthaasten.

Deze Slow Cabins zijn ontworpen in samenwerking met lokale ontwerpers en jonge ondernemers. Uniek voor België is ook dat de? cabins volledig zelfvoorzienend worden ingericht. Afhankelijk van de locatie, kunnen ze zonder netwerkaansluitingen voor water, elektriciteit of sanitaire aangelegenheden functioneren. Slow Cabins wil hiermee een lans breken voor de nieuwe ‘off the grid’ en batterijtechnologieën op de residentiële woningmarkt.

“Dit is geen romantische droom meer, maar pure realiteit”, aldus Slow Cabins oprichter Xavier Leclair. Elke cabin heeft een woonkamer, een keuken, een badkamer en verscheidene slaapplaatsen. De cabin aan deSingel is geschikt voor vier personen. “Dit is slimme architectuur, met oog voor de toekomst. We gebruiken wel hoogtechnologisch materiaal, maar de kostprijs van een tiny house is maar een fractie van dat van een echt huis, terwijl je toch alle comfort hebt én zorg draagt voor het milieu.”

