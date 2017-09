Dit is het mooie moment waarop 20 leeuwen samen komen en drinken aan rivier

Natuurfotograaf Bernhard Bekker kon zijn ogen niet geloven toen hij een troep leeuwen zag drinken aan een rivier in het Kruger National Park van Zuid-Afrika. “Zo’n tafereel kom je maar een keer in je leven tegen.”

“Ik was aan het wandelen in het Kruger National Park toen ik zag dat er een troep leeuwen aan het relaxen was dicht bij de rivier”, zegt Bernhard. “Ik probeerde een goed shot te maken van de prachtige dieren, maar het lukte niet zoals ik het wilde. Daarom besloot ik om de dag erna terug te komen.”

En met succes, want nadat hij een tijdje zat te wachten, kwam er een leeuwin water drinken. En plots stonden er twintig. “Ik fotografeer al achttien jaar dieren in het wild, maar dit heb ik nog nooit gezien. Dit is echt ongelofelijk. En het mooiste hier aan vind ik dat ik dit prachtige beeld kan delen met natuur- en dierenliefhebbers van over de hele wereld.”