Zo plant je dit najaar het beste bloembollen in eigen tuin

Leen De Moor

Bij de tuinwerkzaamheden van de herfst hoort voor de meesten een opruimbeurt in de tuin, maar het is vooral het ideale seizoen om te planten. En wat zeker de grond in moet, zijn de bloembollen. Je kunt er eventueel nog een maand mee wachten, maar tegen november moet de klus geklaard zijn. Wij geven alvast wat tips die nuttig kunnen zijn bij de keuze van uw bollen.