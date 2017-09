Bart Peeters heeft het drukker dan ooit: “Als ik thuis beloftes doe, lacht mijn vrouw me uit”

Bart Peeters (57) verklaarde op zijn vijftigste dat hij zijn carrière stilaan ging afbouwen. Dat hij die ambitie niet heeft waargemaakt, weet u ondertussen ook wel. Meer zelfs: 2017 is het drukste jaar uit zijn professionele leven. Vier tv-programma’s, een tournee en een nieuwe plaat staan in de agenda. “Als ik nu nog thuis beloftes doe, lacht mijn vrouw me uit. Net als mijn drie kinderen. Die nemen me ook al niet meer serieus. Maar het moest allemaal maar niet zo plezant zijn.”

De geur die Bart Peeters de komende weken het vaakst gaat ruiken, is misschien wel die van angstzweet. Afkomstig van het opkomend komisch talent dat hij in Voor de Leeuwen aan Vlaanderen voorstelt, of ...