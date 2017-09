Deze nieuwe digitale snufjes komen er aan

September betekent niet enkel de start van het nieuwe schooljaar, een stuk leuker nog is de start van het nieuwe gadgetjaar. Een week lang toonden duizenden fabrikanten weer hun nieuwste toestellen en toepassingen op de IFA in Berlijn, de grootste jaarlijkse technologiebeurs in Europa. Uit het enorme aanbod maakten wij een selectie van de meest opvallende digitale hebbedingen.

1. Rijdend beeld

Over smaken valt niet te twisten. Ofwel valt u in katzwijm bij het zien van het design van Bang & Olufsen BeoVision Eclipse, ofwel houdt u het toch liever bij een meer traditionele look. ...