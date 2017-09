Derde zege voor Caleb Ewan, Boom blijft leider

De Australische pocketsprinter Caleb Ewan heeft zijn derde ritzege beet in de Ronde van Groot-Brittannië. De sneltrein van Orica-Scott profiteerde van een slippertje van Zdenek Stybar en verraste zo Fernando Gaviria. Lars Boom blijft leider.

Kletsnat weer in het middenrif van Engeland en dat zou uiteindelijk een rol van belang spelen. De klassieke vroege vlucht werd tijdig ingerekend, een late uitval van Lotto-renner James Shaw was hetzelfde lot beschoren. En dus werd er gesprint. Fernando Gaviria leek over de beste leadout te beschikken maar speelde in de slotfase het juiste wiel kwijt. Toen ook nog Zdenek Stybar in de laatste haakse bocht het evenwicht leek te verliezen, zat locomotief Richeze plots met enkel Caleb Ewan in zijn wiel. De Australiër twijfelde niet en zette zijn spurt van zeer ver in. Gaviria moest meteen een tiental meters goedmaken, een kloof die hij niet meer gedicht kreeg. Ewan, zoals steeds met de kin op de tube, spurtte probleemloos naar zijn derde ritzege in zes dagen. Enzo Wouters (Lotto-Soudal) mengde zich in de debatten en spurtte naar een hoopgevende zevende plaats.

Uitslag:

1. Caleb Ewan (Orica-Scott, Aus)

2. Fernando Gaviria (Arg)

3. Dylan Groenewegen (Ned)

4. Alexander Kristoff (Noo)

5. Andrea Pasqualon (Ita)

Stand:

1. Lars Boom (LottoNL-Jumbo, Ned)

2. Victor Campenaerts (Bel) op 8”

3. Vasil Kyrienka (WRus) op 9”

4. Stefan Kung (Zwi) op 10”

5. Jos van Emden (Ned) op 13”