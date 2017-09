Kampeerders verrast met taart en bubbels

Kalmthout - Om de tiende verjaardag vanTerra Nova te vieren, trakteerde het provinciebestuur kampeerders Ona en Rob in het Kalmthoutse arboretum op taart en bubbels. “En we konden er ook nog genieten van het Japanse maanfeest.”

Terra Nova, een initiatief van de provincie Antwerpen, organiseert al sinds 2008 allerlei zomerevenementen. De bedoeling was om mensen avontuurlijke vakanties dicht bij huis aan te bieden. “En het werd een succes”, zegt Inga Verhaert (sp.a), gedeputeerde van de provincie. “Nu kunnen we al klinken op de tiende geslaagde editie.”

Ona en Rob boekten de intussen bekende cocon in het arboretum via Terra Nova. “Voor wie hier komt overnachten, is het telkens een unieke belevenis”, zegt Bram Rammeloo, de directeur van het arboretum. “Je wordt letterlijk in slaap gewiegd. Bovendien krijg je de sleutel van de tuin. Na sluitingstijd is het arboretum dus voorbehouden voor de cocon-toeristen.”

Maanfeest

Voor Ona en Rob was hun verblijf in het arboretum een extra aangename verrassing, want ze werden naast taart en bubbels ook nog eens getrakteerd op een Japans maanfeest. “De vollemaan van september is de allermooiste. In dat licht door de Japanse plantencollectie wandelen, is prachtig”, zegt Rammeloo.

Ook het koppel was enthousiast. “De tuin was supermooi en in onze cocon hebben we heerlijk geslapen. ’s Ochtends werd ons ook nog een bio-ontbijt aangeboden dat in een mandje aan het poortje van de arboretumtuin werd geleverd.”

‘Cocoon in a Tree’ is maar een van de zestien projecten op dertien verschillende locaties die Terra Nova deze zomer tevoorschijn toverde. “We boden ook kamperen aan bij de Barak van Bartel in Mechelen, een speurtocht maken in het Rivierenhof en een dromenvanger maken in het arboretum.”

www.terranova.be